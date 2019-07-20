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Укрзализныця начала использовать тепловозы General Electric на границе с Польшей

Укрзализныця начала использовать тепловозы General Electric на границе с Польшей

Локомотивы «Тризуб» производства компании General Electric начали использовать на участке Ковель-Изов, что на границе с Польшей.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

“Локомотивы General Electric эффективно работают на новых маршрутах. Так, новые локомотивы проходят эксплуатацию на участке Ковель – Изов Львовской железной дороги. Это уже четвертый региональный филиал Укрзализныци, где задействованы в перевозках тепловозы GE”, – рассказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

По его словам, эксплуатация этих тепловозов позволит экономить сумму около 35 млн грн в год. За счет экономии дизельного топлива – 18,6 млн грн, экономии затрат на техническое обслуживание – 9,8 млн грн.

«В целом участок Ковель – Изов является частью стратегического транспортного коридора, так называемыми воротами Украины в ЕС, по которым перевозятся транзитные и экспортные грузы. Укрзализныця уже готовится к электрификации этого участка, но до завершения этих работ и запуска поездов на электротяге нам важно организовать здесь бесперебойные перевозки и обеспечить максимальную эффективность. Тепловозы General Electric могут нам в этом помочь», – резюмировал глава компании.

По материалам Finance.UA
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