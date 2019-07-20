Microsoft вложит миллиард долларов в развитие искусственного интеллекта

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Компания Microsoft инвестирует миллиард долларов в исследовательскую организацию из Сан-Франциско OpenAI, которую основали Илон Маск и Сэм Альтман.
Об этом пишет The Verge.
Издание отмечает, что такое вложение сделает Microsoft эксклюзивным поставщиком услуг облачных вычислений для OpenAI.
Обе компании будут совместно разрабатывать новые технологии искусственного интеллекта на базе платформы Microsoft Azure. Также сообщается, что OpenAI предоставит Microsoft лицензию на использование некоторых своих технологий.
Представители OpenAI заявили, что партнерство с Microsoft поможет им заниматься искусственным интеллектом общего назначения (AGI), способным к самообучению и решению задач наравне с людьми.
“Создание AGI станет самым важным технологическим развитием в нашей истории, обладающим потенциалом определять путь развития человечества. Наша миссия – сделать так, чтобы эта технология приносила пользу всему человечеству, и мы работаем с Microsoft над созданием суперкомпьютерной основы, на базе которой мы будем создавать AGI”, – сказал Сэм Альтман.
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