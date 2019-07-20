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Инна Демченко: Платежный рынок Украины. Вытесняет ли карта наличные?

Инна Демченко: Платежный рынок Украины. Вытесняет ли карта наличные?

Еще несколько лет тому назад украинцы опасались банкоматов, пытаясь как можно быстрее снять наличные в день получения заработной платы, а уже по итогам первого квартала 2019 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт составила почти 50%, а именно около 400 млрд грн.

69% от всех безналичных расчетов были проведены ​​с использованием карт платежной системы Master Card; 30,9% – с помощью карт Visa, и менее 0,1% принадлежит картам системы Простір.

Согласно статистике НБУ прирост наблюдался по всем безналичным направлениям. А именно: увеличились количество и объем p2p переводов, оплат через Интернет, расчетов в торгово-сервисной сети, операций с использованием платежных терминалов.

При этом количество эмитированных карт в обращении достигло рекордных 62 миллионов единиц, то есть 1,5 платежные карты на одного украинца.

Всему этому способствовал ряд факторов:

  • Безопасность проведения операций – пользователи окончательно убедились, что хранение средств на карте более надежно, чем наличные сбережения, потому что и банки и платежные системы постоянно уделяют внимание повышению стандартов безопасности операций с использованием платежных карт и активно работают над минимизацией возможных фродов.
  • Повышение финансовой грамотности и финансовая инклюзия, что позволяет потребителям эффективнее и удобнее пользоваться современными финансовыми услугами, повышая таким образом личное благосостояние. Ранее держатели карт часто становились жертвами мошенников из-за собственной неосторожности: разглашали номер своей карточки, CVV код, аннулировали лимиты на осуществление операций, вводили номер карты на непроверенных сайтах, не блокировали карту сразу после похищения. Сейчас клиенты более финансового осведомлены и прозорливы и самостоятельно упреждают возможные мошеннические действия.
  • Стабильность банковской системы и повышение доверия населения для банков. Клиенты банков чувствуют себя и свои средства достаточно защищенными, поскольку после очистки банковского рынка от банков с сомнительной репутацией ситуация в данном секторе более прозрачна и понятна.
  • Развитие платежной инфраструктуры — официальная статистика демонстрирует стабильный рост количества установленных платежных терминалов, торговых POS – терминалов, субъектов хозяйствования, принимающих платежные карты. Владельцам карт не нужно беспокоиться о том, что они не смогут рассчитаться за товар или услугу, ведь терминал можно найти почти в любом месте. Для тех предпринимателей, которые по разным причинам не установили терминалы для приема оплаты с помощью карт, на рынке тестируется новая возможность – мобильное приложение Tap on Phone, которое позволяет использовать телефон с NFC модулем, в качестве бесконтактного платежного терминала.
  • Стремительное развитие новых технологий – несмотря на то, что только каждая девятая активная карта является бесконтактной, Украина – уже одна из лидеров в мире по количеству совершенных бесконтактных платежей. Люди быстро привыкают к удобному способу оплатить в одно касание. Не менее популярна и возможность платить смартфоном – особенно это актуально в местах, где платежную карту доставать неудобно и не всегда безопасно – общественный транспорт, турникеты метрополитена, вход на фестивали и тому подобное.

Платежные системы всячески способствуют развитию рынка бесконтактных платежей, так, Visa запретила банкам устанавливать в новых торговых точках терминалы, не поддерживающие функцию бесконтактной оплаты, а также отказалась от эмиссии карт без технологии Paywave.

Но это еще не все! Недавно стало известно, что украинский рынок платежей ожидает масштабная трансформация с целью приведения его в соответствие с европейскими правилами. Так, платежные услуги смогут предоставлять не только банки, но и операторы электронных денег, отделение почты, государственные учреждения и т.п.

Небанковские финансовые организации получат право открывать платежные счета, проводить эмиссию и эквайринг платежных карт. Будет упрощен процесс регистрации небанковских финансовых учреждений в реестре поставщиков платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры, изменения ожидают и процесс регулирования сегмента электронных денег.

Надеюсь, что все это создаст предпосылки для еще более активного развития платежной сферы и станет толчком для новых инновационных решений и появления новых игроков рынка в данной области.

Инна Демченко, финансовый аналитик

По материалам Finance.UA
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