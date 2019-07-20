Инна Демченко: Платежный рынок Украины. Вытесняет ли карта наличные?

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Еще несколько лет тому назад украинцы опасались банкоматов, пытаясь как можно быстрее снять наличные в день получения заработной платы, а уже по итогам первого квартала 2019 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт составила почти 50%, а именно около 400 млрд грн.
69% от всех безналичных расчетов были проведены с использованием карт платежной системы Master Card; 30,9% – с помощью карт Visa, и менее 0,1% принадлежит картам системы Простір.
Согласно статистике НБУ прирост наблюдался по всем безналичным направлениям. А именно: увеличились количество и объем p2p переводов, оплат через Интернет, расчетов в торгово-сервисной сети, операций с использованием платежных терминалов.
При этом количество эмитированных карт в обращении достигло рекордных 62 миллионов единиц, то есть 1,5 платежные карты на одного украинца.
Всему этому способствовал ряд факторов:
Платежные системы всячески способствуют развитию рынка бесконтактных платежей, так, Visa запретила банкам устанавливать в новых торговых точках терминалы, не поддерживающие функцию бесконтактной оплаты, а также отказалась от эмиссии карт без технологии Paywave.
Но это еще не все! Недавно стало известно, что украинский рынок платежей ожидает масштабная трансформация с целью приведения его в соответствие с европейскими правилами. Так, платежные услуги смогут предоставлять не только банки, но и операторы электронных денег, отделение почты, государственные учреждения и т.п.
Небанковские финансовые организации получат право открывать платежные счета, проводить эмиссию и эквайринг платежных карт. Будет упрощен процесс регистрации небанковских финансовых учреждений в реестре поставщиков платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры, изменения ожидают и процесс регулирования сегмента электронных денег.
Надеюсь, что все это создаст предпосылки для еще более активного развития платежной сферы и станет толчком для новых инновационных решений и появления новых игроков рынка в данной области.
Инна Демченко, финансовый аналитик
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