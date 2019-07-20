Новая Рада начнет работу через полтора месяца

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Центризбирком завершил подсчет 93,3% электронных протоколов. По предварительным результатам, пропрезидентская партия «Слуга народа» получает 253 места в новом парламенте. Этого не достаточно, чтобы без оглядки на мнение коллег по Раде переписать Конституцию, однако с головой хватит на принятие практически любых законов. При условии, разумеется, что новые депутаты будут безоговорочно поддерживать инициативы Президента.
Впрочем, до первых реальных действий на законотворческом поприще пройдет еще немало времени. Поскольку по действующим в стране законам, на все формальности у участников избирательного процесса есть еще полтора месяца. На что предстоит потратить это время?
Неоднократно озвученный в СМИ прогноз, что новая Рада соберется на первое заседание не позднее 9 сентября, основан на пессимистических оценках. У чиновников попросту нет больше времени на проведение всех процедур. А их предстоит немало:
15 дней отводится Центризбиркому на определение результатов выборов (до 5 августа).
5 дней после этого – на их публикацию в официальной прессе (10 августа).
Еще 5 дней на формирование рабочей депутатской группы (15 августа).
Этот временный орган, состоящий из 28 новоизбранных нардепов, должен утрясти главные формальности для начала работы парламента: назначить дату заседания, определить рассадку политсил в зале, обозначить перечень сфер ведения комитетов. Он прекращает свою работу только после формирования парламентских комитетов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Запланированных в Офисе президента денег на ремонт дорог хватит только на треть работ - ОмелянВчера, 16:21 - 1192 8
За что еще могут штрафовать водителейВчера, 20:47 - 26333 4
Volvo отзывает полмиллиона авто из-за огнеопасного дефектаВчера, 23:04 - 435 2
В Пенсионном фонде сообщили о влиянии возраста и стажа при выходе на пенсию (видео)Вчера, 15:02 - 36278 2
"Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа2 ч. назад - 469 1
В Пенсионном фонде сообщили о влиянии возраста и стажа при выходе на пенсию (видео)Вчера, 15:02 - 36278 2
За что еще могут штрафовать водителейВчера, 20:47 - 26333 4
📌 Сколько денег тратят украинцы на отдых летом? (опрос Finance.ua)Вчера, 14:13 - 4488 1
Эксперт рассказал, чего ждать от курса доллара после выборовВчера, 21:01 - 3332
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 17:00 - 2795
Индия запустила ракету с луноходом (видео)Вчера, 15:10 - 299
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3007
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3630 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2880 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2437