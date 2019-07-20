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Новая Рада начнет работу через полтора месяца

Новая Рада начнет работу через полтора месяца

Центризбирком завершил подсчет 93,3% электронных протоколов. По предварительным результатам, пропрезидентская партия «Слуга народа» получает 253 места в новом парламенте. Этого не достаточно, чтобы без оглядки на мнение коллег по Раде переписать Конституцию, однако с головой хватит на принятие практически любых законов. При условии, разумеется, что новые депутаты будут безоговорочно поддерживать инициативы Президента.

Впрочем, до первых реальных действий на законотворческом поприще пройдет еще немало времени. Поскольку по действующим в стране законам, на все формальности у участников избирательного процесса есть еще полтора месяца. На что предстоит потратить это время?

Неоднократно озвученный в СМИ прогноз, что новая Рада соберется на первое заседание не позднее 9 сентября, основан на пессимистических оценках. У чиновников попросту нет больше времени на проведение всех процедур. А их предстоит немало:

15 дней отводится Центризбиркому на определение результатов выборов (до 5 августа).
5 дней после этого – на их публикацию в официальной прессе (10 августа).
Еще 5 дней на формирование рабочей депутатской группы (15 августа).

Этот временный орган, состоящий из 28 новоизбранных нардепов, должен утрясти главные формальности для начала работы парламента: назначить дату заседания, определить рассадку политсил в зале, обозначить перечень сфер ведения комитетов. Он прекращает свою работу только после формирования парламентских комитетов.

По материалам УБР
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