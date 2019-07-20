Мининфраструктуры инициирует реконструкцию грузотерминала в «Борисполе»

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Министерство инфраструктуры проводит конкурс для частных компаний по реализации проекта по реконструкции уже существующего грузового терминала и строительству нового в международном аэропорту «Борисполь».
«Министерство инфраструктуры Украины объявляет о проведении конкурса для осуществления государственно-частного партнерства по реализации проекта «Реконструкция существующего и создание нового грузового терминала в аэропорту «Борисполь», — говорится в сообщении.
Реконструированный и новый терминалы будут специализироваться на обслуживании почты, обработке багажа.
В рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) будет заключен смешанный договор. Срок осуществления ГЧП продлится не дольше 25 лет.
Объявление о проведении конкурса было опубликовано в газете «Урядовий кур’єр» № 136 (6499) в пятницу, 19 июля 2019 года. Отмечается, что подать заявку на конкурс можно в течение 31 календарного дня после публикации объявления.
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