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Мининфраструктуры инициирует реконструкцию грузотерминала в «Борисполе»

Мининфраструктуры инициирует реконструкцию грузотерминала в «Борисполе»

Министерство инфраструктуры проводит конкурс для частных компаний по реализации проекта по реконструкции уже существующего грузового терминала и строительству нового в международном аэропорту «Борисполь».

«Министерство инфраструктуры Украины объявляет о проведении конкурса для осуществления государственно-частного партнерства по реализации проекта «Реконструкция существующего и создание нового грузового терминала в аэропорту «Борисполь», — говорится в сообщении.

Реконструированный и новый терминалы будут специализироваться на обслуживании почты, обработке багажа.

В рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) будет заключен смешанный договор. Срок осуществления ГЧП продлится не дольше 25 лет.

Объявление о проведении конкурса было опубликовано в газете «Урядовий кур’єр» № 136 (6499) в пятницу, 19 июля 2019 года. Отмечается, что подать заявку на конкурс можно в течение 31 календарного дня после публикации объявления.

По материалам Hubs
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