OPPO планирует выпустить умные часы со складным экраном (фото)

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Китайская компания OPPO может выпустить «умные» наручные часы с трансформируемой конструкцией.
Об этом свидетельствует патентная документация, опубликованная Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).
Речь идёт о смарт-часах, оборудованных складным дисплеем. Ресурс LetsGoDigital уже представил рендеры необычного гаджета, созданные на основе иллюстраций в документации WIPO.
Как можно видеть, в сложенном виде экран устройства имеет прямоугольную форму. При необходимости же пользователь сможет развернуть дисплей, увеличив его полезную площадь в три раза.
Таким образом, часы, по сути, можно трансформировать в небольшой носимый на руке планшет. Взаимодействовать с сенсорной панелью пользователь сможет второй рукой.
В качестве альтернативного варианта конструкции предлагается экран, скручивающийся внутри корпуса. В этом случае владелец гаджета сможет вытягивать дисплей на нужную длину.
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