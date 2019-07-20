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OPPO планирует выпустить умные часы со складным экраном (фото)

OPPO планирует выпустить умные часы со складным экраном (фото)

Китайская компания OPPO может выпустить «умные» наручные часы с трансформируемой конструкцией.

Об этом свидетельствует патентная документация, опубликованная Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Речь идёт о смарт-часах, оборудованных складным дисплеем. Ресурс LetsGoDigital уже представил рендеры необычного гаджета, созданные на основе иллюстраций в документации WIPO.

Как можно видеть, в сложенном виде экран устройства имеет прямоугольную форму. При необходимости же пользователь сможет развернуть дисплей, увеличив его полезную площадь в три раза.

Таким образом, часы, по сути, можно трансформировать в небольшой носимый на руке планшет. Взаимодействовать с сенсорной панелью пользователь сможет второй рукой.

В качестве альтернативного варианта конструкции предлагается экран, скручивающийся внутри корпуса. В этом случае владелец гаджета сможет вытягивать дисплей на нужную длину.

По материалам bigmir.net
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