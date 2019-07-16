Межбанк: торги завершились на отметке 25,65-25,67 гривен за доллар

Торги валютного Межбанка в понедельник в секторе доллара стартовали с уровней 25,69/25,73 UAH/USD.

В 10.10 курс начал повышение к показателям 25,70/25,74 UAH/USD.

К 10.40 котировки снизились к уровню 25,68/25,72 UAH/USD.

В 11:00 курс безналичного доллара оставался на том же уровне. В 14.00 курс установился на отметке 25,64-25,66 UAH/USD. В 16.00 торги завершились на отметке 25,65-25,67UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,64/ 25,65

евро – 28,75 / 28,78

российский рубль – 0,4075 / 0,4076

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