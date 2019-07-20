Компания Volkswagen планирует представить новый спортивный кроссовер для города в 2021 году.

Об этом стало известно из публикации WardsAuto.

Для этого бренд собирается запустить новую сборочную линию на своем заводе в Испании.

Ожидается, что кроссовер будет построен на модульной платформе MQB, а гибридная или электрическая силовая установка будет отвечать за его производительность. Другие технические характеристики и даже название нового спортивного авто держатся в секрете.

Также известно, что Volkswagen откажется от своих универсалов Golf, а вместо них выпустит внедорожник для рынка США.