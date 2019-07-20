Правительство Японии отреагировало на криптовалюту от Facebook

Правительство Японии считает, что криптовалюта Libra от Facebook может быть удобным средством для международных денежных переводов, однако есть сомнения в ее надежности.

Об этом заявил вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо.

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“Пользователи воспримут Libra как удобное средство для международных денежных переводов, поскольку это будет обходиться им дешевле, чем нынешняя система переводов. Однако будет ли она [криптовалюта] надежной, это пока серьезный вопрос”, — приводит его слова агентство Kyodo.

При этом председатель японского центробанка Харухико Курода также выразил опасения по поводу намерений Facebook выпустить свою криптовалюту. По его словам, международному сообществу необходимо задуматься о мерах регулирования в отношении Libra, поскольку ее можно будет использовать для финансирования терроризма и отмывания денег.