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Правительство Японии отреагировало на криптовалюту от Facebook

Правительство Японии отреагировало на криптовалюту от Facebook

Правительство Японии считает, что криптовалюта Libra от Facebook может быть удобным средством для международных денежных переводов, однако есть сомнения в ее надежности.

Об этом заявил вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо.

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“Пользователи воспримут Libra как удобное средство для международных денежных переводов, поскольку это будет обходиться им дешевле, чем нынешняя система переводов. Однако будет ли она [криптовалюта] надежной, это пока серьезный вопрос”, — приводит его слова агентство Kyodo.

При этом председатель японского центробанка Харухико Курода также выразил опасения по поводу намерений Facebook выпустить свою криптовалюту. По его словам, международному сообществу необходимо задуматься о мерах регулирования в отношении Libra, поскольку ее можно будет использовать для финансирования терроризма и отмывания денег.

По материалам Сегодня
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