Правительство Японии отреагировало на криптовалюту от Facebook

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Правительство Японии считает, что криптовалюта Libra от Facebook может быть удобным средством для международных денежных переводов, однако есть сомнения в ее надежности.
Об этом заявил вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо.
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“Пользователи воспримут Libra как удобное средство для международных денежных переводов, поскольку это будет обходиться им дешевле, чем нынешняя система переводов. Однако будет ли она [криптовалюта] надежной, это пока серьезный вопрос”, — приводит его слова агентство Kyodo.
При этом председатель японского центробанка Харухико Курода также выразил опасения по поводу намерений Facebook выпустить свою криптовалюту. По его словам, международному сообществу необходимо задуматься о мерах регулирования в отношении Libra, поскольку ее можно будет использовать для финансирования терроризма и отмывания денег.
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