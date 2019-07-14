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Криптовалюта от Facebook не противостоит доллару

Криптовалюта от Facebook не противостоит доллару

В Facebook заявили, что Libra создана не для конкуренции с традиционной валютой.

Об этом заявили представители IT-гиганта после того, как министр финансов США выразил опасения относительно законности операций с Libra, сообщает CNBS.

Запуск собственной цифровой валюты компанией Facebook начнется после получения всех необходимых согласований регулирующими органами США.

Как заявил вице-президент и глава подразделения Facebook Messenger Дэвид Маркус, компания не планирует конкурировать с традиционной суверенной валютой или вмешиваться в государственную монетарную политику.

“Facebook не будет предлагать цифровую валюту Libra до тех пор, пока мы не решим все проблемы регулирующих органов и не получим соответствующие разрешения”, — сказал он.

В то же время министр финансов США Стивен Мнучин не исключает возможность незаконного использования Libra, в частности, при отмывании нелегальных доходов.

“Им придется убедить нас в очень высоких стандартах, прежде чем они получат доступ к финансовой системе США”, — заявил министр.

По материалам Дело
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