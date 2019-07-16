Сколько денег держат украинцы в банках в иностранной валюте (инфографика)

В июне 2019 года зафиксирован рост общей суммы вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов.

Об этом говорится в сообщении фонда.

По состоянию на 1 июля 2019 г. сумма вкладов физических лиц в банках – участниках Фонда гарантирования вкладов составила 451,9 млрд грн.

В прошлом месяце – 437,8 млрд грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц по состоянию на начало июля 2019 года:

- вклады в национальной валюте – 256,5 млрд грн;

- вклады в иностранной валюте – 195,5 млрд грн.

Вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) – у 98,5% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда.

Что касается суммы вкладов, то полностью покрываются гарантиями Фонда 43,6%, что составляет 197,0 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 июля 2019 г. составляет 41,9 млн.

Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 401,0 тыс, и сумма их вкладов составляет почти 254,9 млрд грн.

В банках-участниках Фонда насчитывается более 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, что составляет 3,1% всех вкладчиков.

Сумма их средств в банках составляет почти 27,0 млрд грн, или 6,0% от общей суммы вкладов.



Справка Finance.ua

По состоянию на 1 июля 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 75 банков.