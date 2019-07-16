Сколько денег держат украинцы в банках в иностранной валюте (инфографика)

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В июне 2019 года зафиксирован рост общей суммы вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов.
Об этом говорится в сообщении фонда.
По состоянию на 1 июля 2019 г. сумма вкладов физических лиц в банках – участниках Фонда гарантирования вкладов составила 451,9 млрд грн.
В прошлом месяце – 437,8 млрд грн.
Из общей суммы вкладов физических лиц по состоянию на начало июля 2019 года:
- вклады в национальной валюте – 256,5 млрд грн;
- вклады в иностранной валюте – 195,5 млрд грн.
Что касается суммы вкладов, то полностью покрываются гарантиями Фонда 43,6%, что составляет 197,0 млрд грн.
Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 июля 2019 г. составляет 41,9 млн.
Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 401,0 тыс, и сумма их вкладов составляет почти 254,9 млрд грн.
В банках-участниках Фонда насчитывается более 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, что составляет 3,1% всех вкладчиков.
Сумма их средств в банках составляет почти 27,0 млрд грн, или 6,0% от общей суммы вкладов.
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