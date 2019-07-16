По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (31,452 млн и 28,331 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (31 и 26), максимальный курс продажи доллара 26,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,85-26,86 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 57 активных заявок по доллару на сумму более 59,783 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,0000 – 2 22225,8500 – 10 00025,8500 – 5 00025,8400 – 30 00025,8300 – 5 00025,8300 – 10 00025,8300 – 23 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,8400 – 10 000

25,8400 – 50 000

25,8500 – 20 000

25,8500 – 120 000

25,8500 – 20 000

25,8600 – 100 000

25,8600 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,9040 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,8120 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.