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Банки в Украине обязали разрабатывать планы выхода из кризиса

Банки в Украине обязали разрабатывать планы выхода из кризиса

Национальный банк Украины утвердил требования к банкам разрабатывать планы по преодолению кризисов и возобновлению деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что разработка таких планов соответствует европейской практике и европейскому законодательству. Такие планы будут применять в том случае, если банк столкнется с кризисом или неплатежеспособностью. Тогда банк должен будет возобновить свою деятельность для того, чтобы не потерять лицензию и не обанкротиться.

Сейчас такие планы обязаны разработать системно важные банки. Для остальных банков разработка планов будет носить рекомендательный характер.

Свои планы по преодолению кризиса банковские учреждения обязаны подать в НБУ до октября 2020 года и обновлять их каждый год.

По материалам Finance.UA
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