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Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Днепра будет стоить 3 млрд грн

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Днепра будет стоить 3 млрд грн

В Министерстве инфраструктуры подсчитали, что на строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра необходимо выделить из государственного бюджета около 3 млрд грн.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы объявят уже в ближайшее время, а именно строительство планируют начать в 2020 году.

“Если не будет блокировок и срывов, то победитель тендера начнет физические работы весной 2020 и завершит в 2021 году”, – сообщил Омелян.

Он отметил, что для строительства новой взлетно-посадочной полосы в 2020 году необходимо предусмотреть 1 млрд грн из бюджета.

В 2021 году на эти цели потребуется выделить 2 млрд грн.

По материалам Espreso.tv
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