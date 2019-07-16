Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Днепра будет стоить 3 млрд грн

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В Министерстве инфраструктуры подсчитали, что на строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра необходимо выделить из государственного бюджета около 3 млрд грн.
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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
По его словам, тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы объявят уже в ближайшее время, а именно строительство планируют начать в 2020 году.
“Если не будет блокировок и срывов, то победитель тендера начнет физические работы весной 2020 и завершит в 2021 году”, – сообщил Омелян.
Он отметил, что для строительства новой взлетно-посадочной полосы в 2020 году необходимо предусмотреть 1 млрд грн из бюджета.
В 2021 году на эти цели потребуется выделить 2 млрд грн.
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