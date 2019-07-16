С 1 августа снизится тариф Укрэнерго на услуги передачи электроэнергии

Тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии по магистральным и межгосударственным сетям 1 августа уменьшится на 10%.

Об этом сообщается на сайте компании.

Новый тариф составляет:

312,14 грн/МВт∙ч.

С чем связано снижение тарифа

Уменьшение затрат на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь.

Их стоимость уменьшилась благодаря тому, что механизм возложения специальных обязательств позволяет Укрэнерго покупать до 80% потерь на электронных аукционах по предельным ценам у ГП «НАЭК «Энергоатом», а остальные 20% – по средней цене электроэнергии на «рынке на сутки вперед».

«На сегодняшний день этого тарифа достаточно для выполнения функций Укрэнерго в новом рынке электроэнергии, в частности он покрывает расходы на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь. И мы приветствуем такое решение регулятора по этому вопросу. В то же время, в случае изменений в ценообразовании в процессе развития рынка Укрэнерго будет инициировать соответствующие изменения в тарифе компании», – отметил руководитель Укрэнерго Всеволод Ковальчук.