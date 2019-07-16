С 1 августа снизится тариф Укрэнерго на услуги передачи электроэнергии

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Тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии по магистральным и межгосударственным сетям 1 августа уменьшится на 10%.
Об этом сообщается на сайте компании.
Новый тариф составляет:
С чем связано снижение тарифа
Уменьшение затрат на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь.
«На сегодняшний день этого тарифа достаточно для выполнения функций Укрэнерго в новом рынке электроэнергии, в частности он покрывает расходы на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь. И мы приветствуем такое решение регулятора по этому вопросу. В то же время, в случае изменений в ценообразовании в процессе развития рынка Укрэнерго будет инициировать соответствующие изменения в тарифе компании», – отметил руководитель Укрэнерго Всеволод Ковальчук.
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