В Киеве обнаружили конвертационный центр с оборотом 700 млн грн

Правоохранители обнаружили в столице конвертационный центр с оборотом в 700 млн грн.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Читайте также: СБУ и ФБР разоблачили хакерский хостинг во главе с украинцем

Как отмечается в сообщении, оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы центра зарегистрировали ряд предприятий для оказания услуг по формированию налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.

“Во время проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах жительства фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей проведение финансовых операций, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте”, – говорится в сообщении СБУ

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.