НБУ собирается обжаловать решение об отмене ликвидации банка "Юнисон"

Национальный банк Украины обжалует в апелляционном порядке решение Окружного админсуда Киева, которым обязал Нацбанк вернуть лицензию банка “Юнисон”.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В финрегуляторе напомнили, что 7 сентября 2018 года Верховный Суд, отказав в удовлетворении заявления акционеру банка – кипрской компании “Мелигант Групп ЛТД” – принял окончательное решение о законности отнесения ПАО “Банк “Юнисон” к категории неплатежеспособных и введение в банк временной администрации.

Но компания “Мелигант Груп ЛТД” совместно с другим акционером банка – компанией ИнтентостСистемс ЛТД – снова обратилась в Окружной админсуд Киева с требованием отменить решение НБУ от 18 июня 2018 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО “Банк “Юнисон”.

30 мая 2019 года Окружной админсуд Киева удовлетворил их иск и обязал Национальный банк вернуть ПАО “Банк “Юнисон” банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

“Национальный банк обращает внимание, что указанное решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано в апелляционном порядке”, – заявили в финрегуляторе.

Нацбанк принимал решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО “Банк “Юнисон” на основании соответствующего предложения Фонда гарантирования вкладов физических лиц, пояснили в финрегуляторе.

Кроме того, Национальный банк заявил, что не согласен с решением Окружного админсуда Киева от 30 мая ввиду того, что судом было учтено решение Ржищевского городского районного суда Киевской области от 8 июня 2018 года, которым в обеспечение иска было запрещено должностным лицам Национального банка и Фонда принимать решение о ликвидации этого банка.