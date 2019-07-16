Стало известно, сколько денег партии тратили на рекламу

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Больше всего денег ушло на телерекламу. Ее чаще всего заказывали Батькивщина и Радикальная партия.
На втором месте по расходам – наружная реклама, к ней чаще прибегали менее богатые партии.
В период парламентской избирательной кампании политические партии потратили 427,7 миллиона гривен на телерекламу.
Об этом заявил аналитик общественного движения Честно Игорь Фещенко на презентации предварительного анализа избирательных фондов политических партий.
“Сразу у четырех партий часть расходов на телерекламу превышает 90% (Батькивщина, Радикальная партия, Аграрная партия и Сила права). Высокую долю расходов на телевидение можно было бы объяснить краткосрочностью кампании и тем, что именно телевидение позволяет охватить наибольшую часть избирателей. Однако, во время президентской кампании доля расходов на телевидение была такой же высокой”, – рассказал Фещенко.
Он отметил, что в целом до 10 июля партии потратили на агитацию почти 560 миллионов гривен, из них на телерекламу – 76,4% средств избирательных фондов, или 427,7 миллиона гривен.
По его словам, на втором месте по расходам – наружная реклама, на нее в целом потратили почти 77,2 миллиона.
“Больше всего на наружную рекламу тратили те партии, которые имеют меньшие избирательные фонды. Вероятно, это означает, что те политсилы, которые не могут себе позволить дорогостоящей рекламы на ТВ – до 300 тысяч гривен за минуту в прайме – рассматривают внешнюю рекламу как дешевую альтернативу”, – сказал Фещенко.
Он отметил, что третья по объемам статья расходов – это печатная агитация. На нее официально потратили 18 миллионов гривен (3,3% от общих расходов). Еще 15 миллионов ушло на рекламу на радио (2,7%). Также Фещенко добавил, что значительное внимание на этих выборах приковано к расходам в интернете, особенно в Facebook и Instagram.
По словам аналитика, больше всего на рекламу до регистрации тратила Европейская солидарность (23,2 миллиона), Украинская стратегия Гройсмана (19,4 миллиона), Оппозиционный блок (17 миллионов) и Оппозиционная платформа – За жизнь ( 16,4 миллиона). Также имел телерекламу до регистрации и Голос.
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