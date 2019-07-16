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НАБУ пришло с обысками в «Богдан Моторс» и спортклуб Порошенко

НАБУ пришло с обысками в «Богдан Моторс» и спортклуб Порошенко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированный антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски в помещениях компании «Богдан Моторс», а также в спортивном клубе «5 элемент».

Об этом сообщила в пятницу, 19 июля, пресс-служба НАБУ.

Как уточняется, следственные действия проходят в рамках расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ в 2015-2018 гг. По мнению следствия, чиновники незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

Детективы НАБУ расследуют указанные факты с апреля 2018 года. Другие подробности дела в пресс-службе отказались раскрывать, сославшись на тайну следствия.

По данным Единого госреестра юр- и физлиц, конечными бенефициарами спортклуба «5 элемент» являются экс-президент Петр Порошенко (55%), народный депутат Игорь Кононенко (35%) и бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (10%). Последний в начале июля снова возглавил корпорацию «Богдан», которой он руководил с момента создания в 2005 году до назначения на госслужбу в январе 2015-го.

По материалам УБР
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