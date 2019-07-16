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В Украине планируют изменить правила выдачи кредитов - законопроект

В Украине планируют изменить правила выдачи кредитов - законопроект

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг обнародовала законопроект об изменениях предоставления средств взаймы.

Законопроект опубликован на сайте Нацкомфинуслуг.

“Разработку законопроекта обусловило увеличение количества жалоб потребителей, получивших финансовую услугу по предоставлению средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредит,а и увеличение числа нарушений законодательства о финансовых услугах финансовыми учреждениями, которые предоставляют такую ​​услугу”, – говорится в распоряжении.

Что предлагают изменить

  • ограничить максимальный размер штрафных санкций, начисленных на просроченную задолженность. В договоре должно быть указано, что больше конкретной фиксированной суммы требовать с человека нельзя.
  • указывать процентную ставку по займу, ее тип, порядок ее расчета, в том числе порядок изменения, индексы, применяемые для расчета плавающей процентной ставки. Индекс, применяемый для расчета плавающей процентной ставки, должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Украины;
  • указывать информацию о последствиях просрочки выполнения обязательств по уплате платежей, в том числе размер неустойки (штрафа, пени), процентной ставки, других платежей, которые применяются или взимаются при невыполнении обязательства по договору займа.
  • Указывать предельный размер общей суммы компенсации по договору займа в случае невыполнения заемщиком обязательств по договору, выраженный в абсолютной величине в национальной валюте Украины.

Для работы интернет-сайтов, где можно взять кредит:

  • Прописывать правила подписания контракта.
  • Кредитор должен сгенерировать уникальный буквенно-цифровой идентификатор и отправить его клиенту.
  • После введения его на сайте компания имеет право заключить с клиентом соглашение.
  • Все подписанные таким образом бумаги, а также условия займа финкомпания должна отправить на электронную почту заемщика.
По материалам Finance.UA
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