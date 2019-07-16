В Украине планируют изменить правила выдачи кредитов - законопроект

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг обнародовала законопроект об изменениях предоставления средств взаймы.

Законопроект опубликован на сайте Нацкомфинуслуг.

“Разработку законопроекта обусловило увеличение количества жалоб потребителей, получивших финансовую услугу по предоставлению средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредит,а и увеличение числа нарушений законодательства о финансовых услугах финансовыми учреждениями, которые предоставляют такую ​​услугу”, – говорится в распоряжении.

Что предлагают изменить

ограничить максимальный размер штрафных санкций , начисленных на просроченную задолженность. В договоре должно быть указано, что больше конкретной фиксированной суммы требовать с человека нельзя.

, начисленных на просроченную задолженность. В договоре должно быть указано, что больше конкретной фиксированной суммы требовать с человека нельзя. указывать процентную ставку по займу, ее тип, порядок ее расчета, в том числе порядок изменения, индексы , применяемые для расчета плавающей процентной ставки. Индекс, применяемый для расчета плавающей процентной ставки, должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Украины;

ее тип, порядок ее расчета, в том числе порядок изменения, , применяемые для расчета плавающей процентной ставки. Индекс, применяемый для расчета плавающей процентной ставки, должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Украины; указывать информацию о последствиях просрочки выполнения обязательств по уплате платежей, в том числе размер неустойки (штрафа, пени), процентной ставки, других платежей, которые применяются или взимаются при невыполнении обязательства по договору займа.

выполнения обязательств по уплате платежей, в том числе размер неустойки (штрафа, пени), процентной ставки, других платежей, которые применяются или взимаются при невыполнении обязательства по договору займа. Указывать предельный размер общей суммы компенсации по договору займа в случае невыполнения заемщиком обязательств по договору, выраженный в абсолютной величине в национальной валюте Украины.

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