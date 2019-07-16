В Украине планируют изменить правила выдачи кредитов - законопроект

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг обнародовала законопроект об изменениях предоставления средств взаймы.
Законопроект опубликован на сайте Нацкомфинуслуг.
“Разработку законопроекта обусловило увеличение количества жалоб потребителей, получивших финансовую услугу по предоставлению средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредит,а и увеличение числа нарушений законодательства о финансовых услугах финансовыми учреждениями, которые предоставляют такую услугу”, – говорится в распоряжении.
Что предлагают изменить
Для работы интернет-сайтов, где можно взять кредит:
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