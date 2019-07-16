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СБУ поймала закарпатских таможенников на крупных взятках

СБУ поймала закарпатских таможенников на крупных взятках

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали сотрудников Закарпатской таможни Государственной фискальной службы на масштабных злоупотреблениях служебным положением, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что таможенники создали схему получения взяток от представителей коммерческих структур, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

«С целью уклонения от уплаты субъектами хозяйствования экспортной пошлины, должностные лица осуществляли таможенное оформление товара под другим кодом УКТ ВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности)», – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, противоправная деятельность должностных лиц таможни нанесла ущерб государству в размере около 540 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к незаконным действиям.

По материалам УБР
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