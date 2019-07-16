Украинцы назвали, какие проблемы страны их беспокоят больше всего - опрос

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Самыми важными личными проблемами украинцы считают “снижение тарифов на коммунальные услуги” и “повышение зарплат, пенсий”.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.
Какие проблемы страны украинцев беспокоят больше всего:
Проблемы, которые являются самыми важными лично для украинцев:
Треть опрошенных также считает важным:
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