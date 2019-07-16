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Украинцы назвали, какие проблемы страны их беспокоят больше всего - опрос

Украинцы назвали, какие проблемы страны их беспокоят больше всего - опрос

Самыми важными личными проблемами украинцы считают “снижение тарифов на коммунальные услуги” и “повышение зарплат, пенсий”.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.

Какие проблемы страны украинцев беспокоят больше всего:

  • 46,6% – борьба с коррупцией,
  • 46,1% – повышение зарплат, пенсий,
  • 43,9% – снижение тарифов на коммунальные услуги.

Проблемы, которые являются самыми важными лично для украинцев:

  • снижение тарифов на коммунальные услуги – 64,2%,
  • повышение зарплат, пенсий – 63,0%.

Треть опрошенных также считает важным:

  • улучшение системы здравоохранения, медицинского обслуживания – 35,5%,
  • сдерживания роста цен – 29,9%.

По материалам Finance.UA
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