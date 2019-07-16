Верховный суд встал на сторону НБУ в споре с Коломойским

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Большая палата Верховного суда решила, что национализация “ПриватБанка” не является существенным обстоятельством для расторжения ипотечных договоров, заключенных с подконтрольными Игорю Коломойскому поручителями. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, Верховный суд 2 июля отклонил кассационную жалобу подконтрольного Коломойскому ЧАО “Эрлан” (ТМ “Биола”), которое требовало расторжения заключенного с НБУ ипотечного договора.
Согласно этому договору ЧАО “Эрлан” предоставило НБУ в залог имущество стоимостью 3 млрд грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся банку до национализации.
Истец считал, что в результате вхождения государства в капитал “ПриватБанка”, произошло существенное изменение обстоятельств, когда кредитор (Национальный банк) и должник (“ПриватБанк”) объединились в одном лице, сообщили в НБУ.
“Верховный суд согласился с правовой позицией НБУ и таким образом сформировал судебную практику по этой категории дел. Сейчас имущественные поручители по кредитам рефинансирования “ПриватБанка” пытаются в судах расторгнуть ипотечные договора, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств. В целом суды первой и апелляционной инстанций приняли более 50 судебных решений в пользу НБУ, которые вступили в законную силу. Однако решение Большой палаты Верховного суда от 2 июля является первым в этой категории дел, принятых в пользу НБУ судом высшей инстанции, которое не подлежит обжалованию”, – подчеркнул начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию “ПриватБанка”. Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.
Отметим, финансовый директор “ПриватБанка” Анна Самарина сообщила о том, что “ПриватБанк” вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине как в качестве истца, так и в качестве ответчика, что привело к увеличению судебных издержек. По ее словам, до 10% операционных расходов банка теперь приходится на судебные издержки.
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