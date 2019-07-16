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Vodafone получил одобрение на покупку за $22 млрд интернет-бизнеса в ЕС

Vodafone получил одобрение на покупку за $22 млрд интернет-бизнеса в ЕС

Брюссель дал Vodafone свое согласие на покупку за $22 млрд бизнеса компании Liberty Global в Германии и Центральной Европе. Это позволит британскому оператору стать крупнейшим в Европе провайдером мобильной и широкополосной связи, а также поставщиком ТВ-услуг, сообщает Reuters.

Как отмечается, эта сделка стала существенным шагом для Vodafone в стремлении стать не просто мобильным оператором, но и поставщиком сверхскоростного широкополосного интернета и платного телевидения. Стратегия, разработанная бывшим генеральным директором Витторио Колао, призвана увеличить расходы клиентов и повысить лояльность пользователей.

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Акции британского Vodafone, крупнейшего в мире оператора мобильной связи, выросли на 1% после того, как Европейская комиссия дала зеленый свет двум компаниям для объединения сетей на четырех европейских рынках – в Германии, Венгрии, Чехии и Румынии.

Для того, чтобы Еврокомиссия одобрила сделку, Vodafone пришлось предоставить своему конкуренту Telefonica Deutschland доступ к собственной высокоскоростной широкополосной сети.

Объединенная компания будет иметь очень сильные позиции в сфере кабельного ТВ и широкополосного интернета, в частности, в многоквартирных жилых домах, отмечает Reuters. По прогнозам агентства, в ответ на это конкуренты призовут регуляторов вмешаться и обеспечить им равный доступ к домохозяйствам.

По материалам УБР
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