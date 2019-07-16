Минимальную зарплату в США предлагают повысить до $15 в час

Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, который предусматривает повышение до 2025 года почасовой минимальной зарплаты до $15.

Инициативу поддержали преимущественно представители демократической партии, составляющей большинство в нижней палате, сообщает The Hill.

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“Законодательство стало компромиссом между либеральными и центристскими демократами, которые дебатировали о том, насколько значительным должно быть повышение зарплаты, и будет ли действовать этот уровень по всей стране”, – отмечает издание.

В то же время ожидается, что этот законопроект не будет поддержан Сенатом, контролируемым республиканским большинством.