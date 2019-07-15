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Audi планирует запустить в производство электрический суперкар e-tron GT

Audi планирует запустить в производство электрический суперкар e-tron GT

С конца 2020 года компания Audi планирует запустить в производство электрический суперкар e-tron GT.

Выпуск автомобилей будет налажен на заводе Böllinger Höfe на юго-востоке Германии, пишет Electrive.

Судя из сообщения, на этом же предприятии производится гиперкар Audi R8. В настоящее время немецкая марка создает структурные условия для запуска производственных линий для электрического спорткара.

Если точнее, то уже строятся два новых легких зала, которые необходимы для логистики новой электрической модели компании. Существующие объекты также должны быть частично перестроены.

“Поскольку Böllinger Höfe изначально был создан как завод с инновационными и гибкими производственными мощностями, то это дает нам идеальные условия для производства e-tron GT вместе с Audi R8”, – говорит руководитель производства Вольфганг Шанц.

Большая часть работ по переоборудованию будет проходить во время текущих операций и завершатся осенью 2019 года.

По материалам ТСН
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