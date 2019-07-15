Межбанк: гривна обвалилась

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Торги валютного Межбанка в среду в секторе доллара стартовали с уровней 25,87/25,89 UAH/USD.
В 11.10 курс начал повышение к показателям 26,06/26,03 UAH/USD.
В 11:50 курс безналичного доллара начал повышение и остановился на уровне 26,75/26,05 UAH/USD. После чего курс снизился и в 13:00 котировки оказались на уровне 26,10/26,06 UAH/USD.
В 16.00 курс достиг 26,06/26,04 UAH/USD. На этих значениях торги закончились.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,06 / 26,09
евро – 29,24 / 29,27
российский рубль – 0,4137 / 0,4143
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1714 / 1,1715
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