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Сколько зарабатывают украинцы в разных странах Европы

Сколько зарабатывают украинцы в разных странах Европы

По данным Госстата, в Украине уменьшилось количество вакансий. В среднем на одну вакансию претендуют три человека. После введения безвизового режима со странами ЕС количество резюме соискателей, готовых к переезду, выросло в 4 раза.

Чаще всего украинцы едут в Польшу по рабочим специальностям:

  • При 8-часовом графике, в Польше готовы платить 15 тыс. грн (после вычета оплаты за проезд и проживание).
  • При 12-часовом графике можно заработать от 20 до 35 тыс. грн.

Чехия:

  • Работая уборщиком, официантом можно зарабатывать 70 крон в час.
  • Заробитчане с опытом работы имеют среднюю зарплату 1200 евро.

Страны Балтии:

  • В трех странах Балтии — Литве, Латвии, Эстонии заробитчане в среднем зарабатывают 1050 евро.
  • Там ищут чаще всего айтишников, техников, водителей, врачей, менеджеров, учителей вузов, строителей.

Италия:

  • Чаще всего устраиваются ухаживать за больными или престарелыми людьми. Зарплаты в среднем – 1 тысяча евро.

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По материалам Finance.UA
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