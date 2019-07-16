Сколько зарабатывают украинцы в разных странах Европы

По данным Госстата, в Украине уменьшилось количество вакансий. В среднем на одну вакансию претендуют три человека. После введения безвизового режима со странами ЕС количество резюме соискателей, готовых к переезду, выросло в 4 раза.

Чаще всего украинцы едут в Польшу по рабочим специальностям:

При 8-часовом графике, в Польше готовы платить 15 тыс. грн (после вычета оплаты за проезд и проживание).

При 12-часовом графике можно заработать от 20 до 35 тыс. грн.

Чехия:

Работая уборщиком, официантом можно зарабатывать 70 крон в час.

Заробитчане с опытом работы имеют среднюю зарплату 1200 евро.

Страны Балтии:

В трех странах Балтии — Литве, Латвии, Эстонии заробитчане в среднем зарабатывают 1050 евро.

Там ищут чаще всего айтишников, техников, водителей, врачей, менеджеров, учителей вузов, строителей.

Италия: