Аналитики сообщили, сколько водители переплачивают за новые автомобили (инфографика)

В прошлом месяце за новую машину американцы отдавали в среднем 36 902 доллара, что на 5 468 долларов больше среднестатистических показателей 2013-го года – 31 434 доллара. Данные предоставила Edmunds – фирма, занимающаяся исследованиями автомобильной индустрии и руководством по онлайн-покупкам.

Обмен с доплатой или покупка в рассрочку могут несколько снизить цену автомобиля, повышение очевидно. При среднем показателе роста цен с 2013-го года на 17% стоимость автомобилей возросла на 21,8%.

Как заявил Мэтт Джонс, старший советник Edmunds по потребительским вопросам, это способствует тому, что всё больше потребителей влезают в новые долги при покупке нового автомобиля.

Прежде всего на рост цен повлияло развитие технологий и улучшение функций безопасности. Кроме того, покупатели всё чаще отказываются от дешёвого сегмента седанов и прочих небольших автомобилей, выбирая взамен дорогие внедорожники и пикапы. Так, машина не класса «люкс» стоит в среднем 25 200 долларов США, тогда как внедорожники котируются на уровне 34 400 долларов, а пикапы – 47 400 долларов.

Кроме того, 33% потребителей, прежде чем полностью погасить существующий кредит, возвращаются в автосалон. Существующий баланс по старому кредиту можно привязать к ссуде на новую машину.



Средний показатель такого отрицательного капитала — 5 038 долларов. Шесть лет назад подобной услугой пользовались 25,8% покупателей, при этом показатель составлял в среднем 3 988 долларов.

Увеличили стоимость кредитования и более высокие процентные ставки. Если применить текущую среднегодовую процентную ставку 6,03% к средней сумме в 32 824 доллара, получится 5 278 долларов процента за кредит на 60 месяцев, при этом ежемесячный платёж составит 635 долларов, а общая стоимость финансирования – 38 102 доллара.