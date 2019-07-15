Курс биткоина пробил психологическую отметку

Курс биткоина снова упал ниже психологической отметки в $10 тыс и вверх идет крайне медленно.

По состоянию на 10.40 утра, по данным информационного агрегатора coinmarketcap.com, 18 июля криптовалюта на биржах торгуется по $9866.

Как и предсказывали аналитики, после начала слушаний в Конгрессе США по поводу криптовалюты Libra, которую разрабатывает компания Facebook, торговцы виртуальными монетами заметно занервничали. Из-за этого в среду, 17 июля, около 15 часов цена биткоина обвалилась аж до $9187. Напомним, всего неделю назад на пике его продавали по $13077.