Курс биткоина пробил психологическую отметку

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Курс биткоина снова упал ниже психологической отметки в $10 тыс и вверх идет крайне медленно.
По состоянию на 10.40 утра, по данным информационного агрегатора coinmarketcap.com, 18 июля криптовалюта на биржах торгуется по $9866.
Как и предсказывали аналитики, после начала слушаний в Конгрессе США по поводу криптовалюты Libra, которую разрабатывает компания Facebook, торговцы виртуальными монетами заметно занервничали. Из-за этого в среду, 17 июля, около 15 часов цена биткоина обвалилась аж до $9187. Напомним, всего неделю назад на пике его продавали по $13077.
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