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Украина импортирует электроэнергию уже из трех стран

Украина импортирует электроэнергию уже из трех стран

Начиная с 1 июля, когда начал работу полномасштабный рынок электроэнергии, Украина начала импорт этой продукции и сегодня поставляет ее из Словакии, Венгрии и Беларуси.
Об этом в Facebook пишет пресс служба ГП “НЭК “Укрэнерго”.

“Старт нового рынка электроэнергии открыл возможность импорта электроэнергии в Украине. Так, уже с первого дня работы нового рынка произошел импорт электроэнергии в «остров Бурштынской ТЭС», в частности, из Словакии. Уже с 15 июля в «остров» начались импортные поставки из Венгрии. Кроме того, с 10 июля начался импорт электроэнергии из Беларуси”, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года в Украине заработал полномасштабный рынок электрической энергии. Старт новой модели рынка позволил открыть импорт электроэнергии в Украину.

По данным ГП “НЭК “Укрэнерго”, в течение 1-7 июля 2019 в «энергоостров Бурштынской ТЭС» импортировано 37,705 млн кВт-ч электроэнергии из Словакии. За тот же период экспорт электроэнергии с «энергоострова Бурштынской ТЭС» в Венгрию, Словакию и Румынию составил 77,743 млн кВт-час.

По материалам УКРИНФОРМ
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