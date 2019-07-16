Украина импортирует электроэнергию уже из трех стран

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Начиная с 1 июля, когда начал работу полномасштабный рынок электроэнергии, Украина начала импорт этой продукции и сегодня поставляет ее из Словакии, Венгрии и Беларуси.
Об этом в Facebook пишет пресс служба ГП “НЭК “Укрэнерго”.
“Старт нового рынка электроэнергии открыл возможность импорта электроэнергии в Украине. Так, уже с первого дня работы нового рынка произошел импорт электроэнергии в «остров Бурштынской ТЭС», в частности, из Словакии. Уже с 15 июля в «остров» начались импортные поставки из Венгрии. Кроме того, с 10 июля начался импорт электроэнергии из Беларуси”, – говорится в сообщении.
Как сообщалось, с 1 июля 2019 года в Украине заработал полномасштабный рынок электрической энергии. Старт новой модели рынка позволил открыть импорт электроэнергии в Украину.
По данным ГП “НЭК “Укрэнерго”, в течение 1-7 июля 2019 в «энергоостров Бурштынской ТЭС» импортировано 37,705 млн кВт-ч электроэнергии из Словакии. За тот же период экспорт электроэнергии с «энергоострова Бурштынской ТЭС» в Венгрию, Словакию и Румынию составил 77,743 млн кВт-час.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперты подсчитали, сколько украинцы и европейцы тратят на едуВчера, 13:13 - 9367 4
На сколько выросли средние пенсии в Украине: названы лидеры повышенияВчера, 11:36 - 6176 3
С 2020 года планируется повысить стоимость обучения на популярных специальностяхВчера, 20:23 - 570 2
Названы самые дорогие для проживания страныВчера, 10:03 - 5029 2
В какие страны едут украинцы, и что предлагают работодатели (инфографика)Вчера, 21:33 - 7689 1
Эксперты подсчитали, сколько украинцы и европейцы тратят на едуВчера, 13:13 - 9367 4
В какие страны едут украинцы, и что предлагают работодатели (инфографика)Вчера, 21:33 - 7689 1
На сколько выросли средние пенсии в Украине: названы лидеры повышенияВчера, 11:36 - 6176 3
Названы самые дорогие для проживания страныВчера, 10:03 - 5029 2
Mercedes реабилитировал дизельные двигатели6 ч. назад - 3266
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)Вчера, 15:10 - 197
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3273 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2311 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2082
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 2300