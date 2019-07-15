Аmazon грозит штраф в Европе в размере $23 млрд

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Американской компании Amazon, крупнейшему интернет-ритейлеру в мире, грозит многомиллиардный штраф за использование данных продавцов.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в среду, 17 июля.
Отмечается, что Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против компании Джеффа Безоса. Будет проведена проверка на предмет использования компанией конфиденциальных данных независимых ритейлеров, торгующих на площадке, в собственных интересах.
Как известно, кроме предоставления своей площадки другим торговцам, Amazon сама выступает продавцом. Предварительное расследование Еврокомиссии показало, что компания, вероятно, использует информацию об активности сторонних ритейлеров на своей платформе, их продуктах и сделках, чем нарушает правила Евросоюза.
Еврокомиссия также проверит, как Amazon выбирает товары для кнопки Buy Box, с помощью которой покупатели могут сразу добавить продукты в корзину. Для продавцов попадание в этот раздел означает более высокие шансы получить заказ.
Сколько продлится расследование – точно неизвестно. В Amazon уже заявили о готовности сотрудничать с Еврокомиссией.
В целом Еврокомиссия может оштрафовать Amazon на сумму до 10% от глобальной выручки компании за год. В 2018 году чистая прибыль Amazon составила $232,9 млрд.
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