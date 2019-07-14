У Зеленского рассказали, как сократят Кабмин

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В Офисе Президента планируют сократить количество министерств и центральных органов исполнительной власти, находящихся в сфере влияния министерств. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка.
Рябошапка заявил, что также планируется сократить количество вице-премьеров “без портфелей”, которые не возглавляют министерства.
“Речь также идет о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые находятся в сфере управления министерств”, – заявил Рябошапка.
В команде Зеленского считают, что административную реформу надо проводить, но при условии, что она должна исходить не из тех принципов, когда какой-то государственный орган исполнительной власти создают под конкретного человека.
“Не нужно под человека создавать какой-то орган. Если есть определенные государственнические функции, мы должны посмотреть, какие центральные органы исполнительной власти могут обеспечить их выполнение”, – сказал Рябошопка.
По словам представителя Зеленского, в случае, если они не являются необходимыми для страны или общества, тогда и функций как таковых не должно существовать.
“Государство не должно вмешиваться в деятельность предпринимателей или граждан, поэтому и такого органа тоже не будет существовать, – заявил Рябошапка.
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