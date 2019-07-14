Госфинмониторинг заявил об отмывании более 36 млрд гривен

Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии передала правоохранителям 398 материалов дел, связанных с незаконными финансовыми операциями на сумму свыше 36 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы по делам, связанным с отмыванием доходов, направлены:

51 материал – в органы прокуратуры;

92 – в Государственную фискальную службу Украины;

75 – в органы внутренних дел;

110 – в Службу безопасности Украины;

69 – в Национальное антикоррупционное бюро Украины;

один – в Государственное бюро расследований.

В Госфинмониторинге отметили, что уделяют особое внимание делам по расследованию отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Таких материалов с начала года подготовлено 89: для НАБУ – 69, для прокуратуры – 17 и 3 для СБУ. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 4,6 млрд.

Кроме того, 42 материала касаются финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины. В числе этих материалов 12 содержат информацию о выявленных связей с Российской Федерацией. Сумма средств, заблокированных в ходе расследований, превысила 27 млн гривен.