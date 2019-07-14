По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (55,448 млн и 49,761 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 47), максимальный курс продажи доллара 26,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,96-25,97 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 96 активных заявок по доллару на сумму более 104, 03 9млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,0000 – 2 22226,0000 – 2 00025,9300 – 10 00025,9300 – 5 00025,9300 – 5 50025,9200 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,9200 – 10 000

25,9300 – 20 000

25,9300 – 20 000

25,9400 – 40 000

25,9400 – 30 000

25,9400 – 6 000

25,9400 – 10 000

25,9400 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,9655 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,9045 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.