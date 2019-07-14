Экономика Украины выросла на 8,4% - Кубив

За три года деятельности нынешнего правительства рост экономики составил 8,4%.

Об этом во время заседания правительства заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

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«Если взять три года деятельности нашего правительства, это апрель 2016 года, рост экономики – 0,1%, а суммарно мы имеем сегодня 8,4%», – сказал Кубив.

Он отметил, что опасения скептиков, которые жаловались на рост курса и опасались экономического провала, не оправдались.

«Эти скептики, которые говорили: завал, провал, курс и все остальное в первой половине 2019 года, … это не оправдалось», – в частности отметил первый вице-премьер.

По мнению министра финансов Оксаны Маркаровой, экономика Украины демонстрирует рост уже четырнадцать кварталов подряд, что создает благоприятные условия для привлечения инвестиций в страну.