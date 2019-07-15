Британцы представили самый мощный электромобиль в мире

Британская компания Lotus Cars после 11 лет простоя представила абсолютно новую модель автомобиля, который получил электромотор с пиковой мощностью в 2000 л. с. Это сделало данный электромобиль самым мощным серийным авто в мире.

Об этом сообщает издание «Колеса».

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Автомобиль Lotus Evija будет выпущен тиражом 130 экземпляров, а цена составит более $2,1 млн. Оснащен он будет четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо) с максимальным крутящим моментом в 1700 Нм. Скорость разгона тоже впечатляет — менее 3 сек. до 100 км/ч, а максимальная скорость составит 340 км/ч.

Электрическую начинку компания будет разрабатывать совместно с инженерами из Williams Advanced Engineering, которая является поставщиком литий-ионной батареи емкостью 70 кВт•ч, а ее полный заряд даст 400 км пробега по циклу WLTP.

Зарядить батарею от терминала мощностью 350 кВт на 100% можно будет всего за 18 минут. Максимальная зарядная мощность составит 800 кВт, что позволит подзарядить электромобиль за то же время, что и залить топливо в бак бензинового суперкара.

Кузов Lotus Evija будет выполнен из углепластикового монокока, вес которого составит 129 кг. Общая масса автомобиля — 1680 кг. На корпусе расположатся проходящие внутри боковин тоннели Вентури, которые позволят снизить подъемную силу.

Также будет установлен выдвижной задний спойлер с технологией DRS, как в Формуле-1. Вместо зеркал заднего вида электрокар получит три видеокамеры, изображение которых будет транслироваться на трех мониторах в салоне.