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Как отличить поддельный кофе и сколько он должен стоить

Как отличить поддельный кофе и сколько он должен стоить

Рынок кофе растет уже третий год подряд. В 2018 году, если сравнивать с 2017 годом, рынок зернового кофе вырос на 27%, а молотого кофе – на 23%.

Об этом Finance.ua рассказал бренд-менеджер ТМ “Lavazza” компании “Аскания FMCG» Тарас Зверев.
 
Вместе с тем, по информации Европейской Бизнес Ассоциации, в 2018 году в Украину было импортировано около 3,8 тыс. тонн поддельного кофе. Это привело к потерям в государственный бюджет в размере более 17 млн ​​долларов.

“Ежегодно из-за контрафакта Lavazza мы теряем около 3,5 млн долларов”, – отметил Тарас Зверев.


Слева подделка

Что касается цены на качественный кофе, как отметил Зверев, она зависит от многих факторов.

“Если мы говорим, например, о Lavazza, то самый дешевый кофе, даже при суперакции, может стоить 70 гривен за упаковку 250 граммов. Но это суперпромо, которое инвестируется как компанией, так и самой сетью. Если говорить о зерновом кофе, то его номинальная стоимость 350-400 за килограмм. А то, что продается в интернете по 150 гривен, вообще может быть не кофе”, – отметил эксперт.

Чтобы отличить поддельный кофе, следует выделить несколько моментов:

  • внимательно смотрите на упаковку товара, она должна быть гладкой. Качественный кофе продают в жестяных или стеклянных банках. Подделки, как правило, в прозрачных банках из пластика;
  • на упаковке должны быть указаны: дата производства и предельный срок годности, штрих-код и страна-изготовитель;
  • зерна должны быть одного размера и цвета;
  • цена имеет значение. Так, эспрессо по 8 гривен не гарантирует хорошее качество. Качественный эспрессо должен стоить не менее 20 гривен.
По материалам Finance.UA
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