Как отличить поддельный кофе и сколько он должен стоить

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Рынок кофе растет уже третий год подряд. В 2018 году, если сравнивать с 2017 годом, рынок зернового кофе вырос на 27%, а молотого кофе – на 23%.
Об этом Finance.ua рассказал бренд-менеджер ТМ “Lavazza” компании “Аскания FMCG» Тарас Зверев.
Вместе с тем, по информации Европейской Бизнес Ассоциации, в 2018 году в Украину было импортировано около 3,8 тыс. тонн поддельного кофе. Это привело к потерям в государственный бюджет в размере более 17 млн долларов.
“Ежегодно из-за контрафакта Lavazza мы теряем около 3,5 млн долларов”, – отметил Тарас Зверев.
Слева подделка
Что касается цены на качественный кофе, как отметил Зверев, она зависит от многих факторов.
“Если мы говорим, например, о Lavazza, то самый дешевый кофе, даже при суперакции, может стоить 70 гривен за упаковку 250 граммов. Но это суперпромо, которое инвестируется как компанией, так и самой сетью. Если говорить о зерновом кофе, то его номинальная стоимость 350-400 за килограмм. А то, что продается в интернете по 150 гривен, вообще может быть не кофе”, – отметил эксперт.
Чтобы отличить поддельный кофе, следует выделить несколько моментов:
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