Одесский припортовый должен выплатить "Нафтогазу" 2,2 миллиарда за газ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Суд обязал “Одесский припортовый завод” выплатить НАК “Нафтогаз Украины” 2,227 млрд грн задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года.
Об этом говорится в решениях Хозяйственного суда Одесской области.
Так, ОПЗ должен уплатить 1,474 млрд грн за потребленный природный газ на основании договора от 4 октября 2016 года. Из них 1,374 млрд грн – основная сумма долга, остальное – пеня (32,350 млн грн), штраф (60,243 млн грн), годовые (6,466 млн грн) и инфляционные потери (3,431 млн грн).
В рамках этого же договора на поставку ОПЗ должен заплатить еще 573,280 млн грн начислений, из которых 338 млн грн – инфляционные потери за 2017 год, 154713000 грн – пеня, 80,565 млн грн годовых.
Кроме того, суд обязал ОПЗ выплатить 179,483 млн грн задолженности за газ, потребленный в рамках договора от 28 июля 2016 года. Из них сумма основного долга – 142,955 млн грн, пеня – 14,976 млн грн, штраф – 10,357 млн грн, 1,527 млн грн – годовые, 9,668 млн грн – инфляционные потери.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
КСУ признал конституционным закон об образовании6 ч. назад - 463 22
Шотландская ветроэнергия в избытке: будут продавать в регионыВчера, 21:32 - 846 8
Руководителя таможенного поста задержали за "откаты" на растаможке автомобилейВчера, 13:22 - 10639 4
Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на первичном рынке жильяВчера, 20:01 - 2535 4
В Украине предлагают строить платные дороги и мосты26 мин. назад - 67 3
Volvo объявляет о старте продаж двух моделей (фото)Вчера, 22:20 - 6237
Биткоин рухнул ниже психологической отметки из-за криптовалюты от Facebook5 ч. назад - 6040 1
Сколько украинцев переехали в США с начала года - статистика7 ч. назад - 3117 1
Области-лидеры по темпам роста экономики по итогам 2018 года (таблица)Вчера, 17:03 - 2690
Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на первичном рынке жильяВчера, 20:01 - 2535 4
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)Вчера, 15:10 - 1256 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицуПозавчера, 15:20 - 1477 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 1559
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 1734
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3822