На украинский рынок выйдет новый автобусный перевозчик из Европы

Эстонский автоперевозчик Baltic Shuttle может выйти на украинский рынок и уже этим летом открыть новое направление из Таллина в Киев. Об этом пишет ERR.ee.

На данный момент вопрос об открытии маршрута из Таллина в Киев через города Пярну и Вильнюс находится на рассмотрении в компетентных органах.

«Ждем разрешительные документы на транзитное пересечение Латвии и Беларуси. Надеюсь, что новую линию удастся открыть еще этим летом», — сказал член правления Baltic Shuttle Игорь Пащук.

В планах компании — составить график маршрутов таким образом, чтобы автобус из Таллина в Киев ходил три раза в неделю, но затем увеличить количество рейсов. Также сообщается, что один рейс будет обслуживать Baltic Shuttle, а два других — зарубежные партнеры эстонской компании — Ecolines и Temptrans.