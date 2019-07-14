Суд требует доказательств банкротства Приватбанка на момент национализации

Суд просит предоставить доказательства, подтверждающие, что в ПриватБанке был нулевой или отрицательный капитал на момент заключения договора купли-продажи его акций между бывшими акционерами и государством.

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева.

Дело по иску экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка и Министерства финансов о признании недействительным договора купли-продажи от 21 декабря 2016 года акций ПриватБанка будет рассматриваться 8 августа.

Суд поддержал заявление истцов о необходимости дополнить дело принятыми ФГВФЛ решениями, которые легли в основу заключения договора купли-продажи акций ПриватБанка государству.

Так, суд истребовал у ФГВФЛ соответствующее решение, в котором отмечается, что по результатам формирования резервов и обмена обязательств на акции дополнительной эмиссии Приватбанка его капитал составляет соответствующий денежный эквивалент и остается отрицательным или нулевым.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров “Приватбанка”, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации “Приватбанка”.

Банк перешел в государственную собственность, по его докапитализации целом государство потратило более 155,3 миллиарда гривен.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.