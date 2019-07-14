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Россия построила больше половины "Северного потока - 2"

Россия построила больше половины "Северного потока - 2"

Российский газовый монополист “Газпром” на 66,3% построил газопровод “Северный поток – 2”, по которому ОБСЕ приняла резолюцию. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

“Продолжается строительство газопровода “Северный поток – 2”. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1628 км газопровода – 66,3% от его общей протяженности”, – говорится в сообщении.

При этом зампредседателя правления “Газпрома” Олег Аксютин сказал, что “Северный поток – 2” строится “в те сроки, которые были определены проектом”.

“Готовность морской части составляет порядка 60%. Все работы, которые велись по соединению сухопутной и морской частей, были выполнены по немецкой стороне еще в прошлом году. Там идет работа по созданию приемного терминала. Сейчас такие работы ведутся на нашей территории, на российской. Как раз вот в начале июля приступили к выполнению этой операции по протаскиванию газопровода, который соединит сухопутную и морскую части. Сейчас работы ведутся”, – добавил Аксютин.

Как известно, “Северный поток – 2” должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Завершение строительства газопровода “Северный поток – 2” запланировано на вторую половину 2020 года, хотя ранее ожидалось, что “труба” заработает в начале 2020 года.

Запуск “Северного потока – 2” позволит России отказаться от транзита газа через Украину. При этом в случае остановки транзита российского газа с 2020 года потери для государственного бюджета Украины превысят 3 млрд долларов. Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го.

По материалам Сегодня
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