ФГВФЛ обнародовал обновленные данные о должниках неплатежеспособных банков

Списки всех заемщиков, руководителей и бывших акционеров неплатежеспособных банков, которые еще должны вернуть свои долги согласно решению судов, по состоянию на 01.07.2019 года обнародовал Фонд гарантирования вкладов.

Об этом говорится на сайте фонда.

Перечень содержит сведения обо всех должниках (как физических, так и юридических лицах), независимо от размера их задолженности, которые на дату его составления не погасили в полном объеме сумму долга, определенную к взысканию с них судебными решениями. В списках применена возможность поиска по названию банка и ранжирования по размеру долга.

Учитывая то, что одной из функций Фонда является продажа прав требования к должникам банков, и после продажи права требования Фонд не получает информации о его состоянии от новых кредиторов, такие должники не включаются в списки, публикуемые Фондом гарантирования вкладов.

Напомним, что от возвращения кредитов неплатежеспособным банкам напрямую зависит удовлетворение требований кредиторов этих банков.

Обнародование списков должников происходит в соответствии с Письмом о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины в Международный валютный фонд от 5 декабря 2018 года и положениями Меморандума об экономической и финансовой политике. Они составлены в соответствии с с положениями статьи 6 Закона Украины «О доступе к судебным решениям» и они содержат информацию, объявленную публично при объявлении судом судебных решений. Впервые Фонд опубликовал списки на своем официальном сайте в марте 2019 года, данные обновляются ежеквартально.