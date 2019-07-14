Дубилет рассказал, как планирует бороться с коррупцией в Украине

Соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет, который стал советником временного исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, заявил, что нужно бороться не только с последствиями, но и с первопричинами возникновения коррупции в Украине.

При этом лучшие решения для борьбы с коррупцией, по мнению Дубилета, – это технологии. В качестве примера он упомянул один из проектов, который сейчас ведет.

“Один из проектов, который мы сейчас ведем, – это борьба с рейдерством, борьба с тем, что в реестрах Минюста по недвижимости и по бизнесу просто меняются владельцы”, – отметил Дубилет.

И добавил, что это – одна из причин, “по которым Украина не получает инвестиции, почему западные банки боятся в нашу страну приходить”.

По его словам, в последнее время все усилия государства были направлены на то, чтобы еще больше усилить контроль за “черными регистраторами” – “чтобы они сдавали еще больше экзаменов, отчетов”, – подчеркнул Дубилет.

Но на самом деле решение проблемы, по мнению Дубилета, в использовании правильных технологий.

“Причем важно понять, что технологии – это не обязательно диджитализация, технологии – это прежде всего правильные бизнес-процессы”, – отметил он.

Одна из задач, которую советник и. о. СБУ ставит перед собой, – это построить правильные бизнес-процессы, чтобы “у СБУ было меньше работы”, подчеркнул он.