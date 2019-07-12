На продажу выставили активы банков-банкротов на 15,42 млрд грн

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На этой неделе на продажу выставлено активы ликвидируемых банков на общую сумму 15,42 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
“В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 15 424,08 млн грн”, – указали в Фонде.
Как отмечается, из них на сумму 14 379,32 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 1 024,17 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 19,52 млн грн и ценные бумаги на сумму 1,07 млн грн.
Напомним, за предыдущую неделю продали активов банков-банкротов на 60 млн грн.
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