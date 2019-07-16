Harley-Davidson обещает электромотоциклам бесплатную зарядку

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Electrify America стимулирует покупателей электромобилей. Компания, полностью принадлежащая Volkswagen и созданная в рамках соглашения о дизельном бизнесе, объединилась с Audi, Porsche и Lucid Motors, а также с продовольственными магазинами Walmart, Firefly Grille, Kroger и другими.
В том числе и Harley-Davidson, которые становятся следующими в списке. Клиенты , которые покупают Milwaukee motorcycle серии LiveWire — с электромтотором, с августа 2019 года по июль 2021 года получат 500 кВтч бесплатной зарядки в течение двух лет.
В подсчете это означает чуть более 30 заправок для батареи LiveWire 15,5 кВт или около 3 000 миль от общего пробега, основанного на получении 95 миль в комбинированном цикле. В городе такого режима хватит на 146 миль, и владельцы смогут ездить еще дальше бесплатно. Не все могут достичь предела в 500 кВт-ч, а любой, кто платит 29 799 долларов за электрический мотоцикл, скорее всего, планирует получить от него свои деньги.
Инвестиционный график Electrify America предусматривает строительство станций в 45 штатах и Вашингтоне в течение следующих 30 месяцев, каждая из которых расположен примерно в 70 милях друг от друга. Жесткие цифры — 800 станций с 3500 зарядными устройствами в 29 зонах метро, с двумя кросс-кантри-маршрутами к декабрю 2021 года. Используя быстрое зарядное устройство постоянного тока, аккумулятор электрического мотоцикла может восстановить 80 процентов своего заряда за 40 минут, полная зарядка происходит в течение 60 минут Места для зарядки будут интегрированы в приложение Harley-Davidson, но первые покупатели LiveWire должны иметь резервный план для зарядки, так как инфраструктура будет расти вместе с базой владения.
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