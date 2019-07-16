Названы пятилетние кроссоверы, которые меньше остальных теряют в цене

Согласно новому исследованию аналитического агентства «Автостат», среди кроссоверов через пять лет после покупки меньше всего теряют в цене Toyota RAV4, Mazda CX-5 и KIA Sportage.

Через пять лет после покупки новенького Toyota RAV4 он сохраняет от 88,7% до 107,7% своей первоначальной стоимости, в зависимости от комплектации. То есть пятилетний RAV4 в некоторых случаях (в базовой комплектации с 2,0 л бензиновым двигателем мощностью 146 л.с., который работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач) стоит даже дороже, чем абсолютно новая модель пять лет назад. Это единственный пятилетний кроссовер, который можно продать дороже, чем его купил.

Mazda CX-5 через пять лет после покупки сохраняет 80,7-99,9% от своей первоначальной цены. Больше всего ценят версию с 2,0 л двигателем мощностью 150 л.с., работающим вместе с шестиступенчатой «механикой». Такую версию через пять лет после покупки можно продать почти за полную её первоначальную цену.

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KIA Sportage через пять лет после покупки сохраняет 82,2-92,3% от своей первоначальной цены. Наиболее актуальна полноприводная версия с дизельным двигателем мощностью 185 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатым «автоматом».

Эти три кроссовера лучше всего покупать, если рассчитываешь ездить на них не менее пяти лет. Они меньше всего теряют в цене. Также относительно немного теряют в стоимости такие кроссоверы, как Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Volkswagen Tiguan (от 66,8% до 84,4%, в зависимости от комплектации).