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"Нафтогаз" готов к увеличению транзита газа на фоне ремонта "Северного потока"

"Нафтогаз" готов к увеличению транзита газа на фоне ремонта "Северного потока"

Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит на фоне приостановки Россией работы газопровода “Северный поток” из-за ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

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“Россия остановила работу газопровода “Северный поток”. Обе нитки морского газопровода не будут работать две недели. Говорят, что идет ремонт”, – отметили в компании.

При этом в НАК отметили, что неделю назад РФ приостановила транзит газа по трубопроводу “Ямал-Европа”, и якобы тоже на ремонт.

“А в прошлом году “Северный поток” останавливали несколько раз, и каждый раз ремонт длился дольше, чем предыдущий. Вероятно, в газпромовских газопроводах завелась редкая форма агрессивной ржавчины”, – добавили в компании.

Как сообщается, украинская ГТС готова к увеличению заявки на транзит.

“Напомним, пропускная способность нашей ГТС в направлении Европы – больше, чем “Северного потока” и “Ямал-Европы” вместе, а останавливать транзит наш по системе во время профилактики не нужно”, – отметили в “Нафтогазе”.

По материалам УНН
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