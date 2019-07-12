Апелляционный суд Амстердама отложил решение по делу "скифского золота"

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Апелляционный суд Амстердама нуждается в дополнительной информации от сторон в деле возвращения “скифского золота” из музеев Крыма, которое находилось в музее Алларда Пирсона на время аннексии полуострова.
Об этом свидетельствует промежуточное решение суда.
“Стороны представили свои мнения с пояснениями и позициями экспертов, но Апелляционный суд, тем не менее, нуждается в дополнительной информации”, – говорится в сообщении суда.
Суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации.
“Затем суд продолжит рассмотрение дела. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев”, – сообщили в суде.
14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.
Еще до вердикта обе стороны заявляли о намерении обжаловать решение, если оно будет не в их пользу.
Суд также постановил, что Украина должна компенсировать расходы на хранение коллекции в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.
Пока длится судебная волокита, “скифское золото” хранится в музее Алларда Пирсона.
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