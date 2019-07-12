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В ГФС рассказали, как можно получить рассрочку на НДС (инфографика)

В ГФС рассказали, как можно получить рассрочку на НДС (инфографика)

В Украине бизнесменам, которые ввозят в страну оборудования на сумму от 11,3 млн евро и 1,4 млн долл., Государственная фискальная служба предоставляет рассрочку налога на добавленную стоимость (НДС). По состоянию на 1 июня этого года ГФС приняла 179 решений на выдачу предпринимателям такой рассрочки.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как отмечается, по 60 заявкам решение было принято таможнями по согласованию с ГФС. Причина – сумма налога, заявленная к рассрочке, составляет более 1 млн грн.

“Самая большая сумма рассрочки предоставлена Киевской таможней ГФС – 1,9 млн евро и 712,5 тыс. долл., Харьковской таможней ГФС – 2,3 млн евро и Хмельницкой таможней ГФС – 1,5 млн евро и 185,5 тыс. долл. и Днепропетровской таможней ГФС – 1,3 млн евро (в валюте контракта)”, – говориться в сообщении.

Получить рассрочку можно при ввозе оборудования для собственного производства в легкой, металлообрабатывающей, пищевой промышленности, строительной отрасли, медицинского оборудования и стеклоизделий.

По состоянию на 1 июля этого года, заявки на получение рассрочки по НДС составили более 313 бизнесменов. Рассмотрено было 307 заявлений. По 80-ти из них предприниматели получили отрицательный ответ. Рассрочку им не дали в связи с налоговыми долгами, имеющимися на их предприятиях.

По материалам Finance.UA
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